VIDÉO - Intempéries dans l'Hérault : des routes et voies ferrées emportées après l'épisode cévenol

Personne n'envisage pourtant de baisser les bras, pas même ceux qui ne comptent plus les épisodes pour débarrasser de boue la petite chapelle locale, pas plus que Jean-Pierre, interrogé dans la vidéo en tête de cet article. Il a déjà tout nettoyé et commence déjà à ranger sa cave. À Saint-Martin-de-Londres (Hérault), les habitants devraient même, dès ce lundi, retrouver leur supérette ouverte. Là-bas, 24 heures d'entraide et de mobilisation ont d'ores et déjà redonné son visage au village.