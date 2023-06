VIDÉO - Le Taillan-Médoc : un an après la grêle, des habitants toujours en mobil-home

L’année dernière, près de 80% des foyers sont touchés par la grêle au Taillan-Médoc (Gironde). Bientôt un an après le drame, plusieurs dizaines d'habitants n'ont toujours pas regagné leur maison, par manque d'artisans et de matières premières. Chez Marie, les travaux sont loin d'être terminés. "À ce jour, il reste les cloisons à remonter, il reste l’isolation, les plafonds à refaire. C’est sans fin et c’est difficile", affirme-t-elle. Avec son mari, elle occupe un gîte depuis la tempête. Un an de lutte constante avec les assurances pour retrouver leur logement. "On n’avait aucun coup de fil, aucun mail, rien. On ne s’est pas du tout sentis épaulés par les assurances qui ont pris ça plutôt à la légère", estime Marie.