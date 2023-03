Moins dix degrés en 24h : après les orages, la température baisse en Haute-Garonne

Difficile à croire, mais le thermomètre a perdu plus de dix degrés en moins de 24 heures. Les terrasses étaient pourtant pleines lundi. Pour trouver du monde ce mardi matin, il faut pousser les portes des restaurants. Ici, Bertrand s'est installé au chaud pour prendre son café. "Coup de vent et peu d'eau hier soir et là, il fait humide", constate ce client.