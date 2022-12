Saint-Jean-de-Luz : baignade sous 17°C en plein hiver

Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, il fait 18°C, ce jeudi matin, et quinze dans l'eau. C'est la matinée idéale pour les baigneurs courageux : "Il fait beau, on est bien. Il n'y a personne sur la plage et c'est super !", lance l'une d'eux. D'autres ont même ressorti le short : "Je me suis dit allez, je tente en short, et je ne regrette pas du tout".