VIDÉO - Sécheresse dans l'Hérault : malgré les orages, les nappes phréatiques au plus bas

Les pluies tombées dans l’Hérault ces dernières semaines n’ont pas suffi à recharger la nappe phréatique. Résultat en surface : le vert de la végétation laisse penser que la situation s’est améliorée, comme à Bédarieux. Pourtant, la zone vient de passer en situation de crise, avec le plus haut niveau de sécheresse. Les quelque 6.000 habitants de la petite ville sont alimentés en eau par des sources qui proviennent directement de la nappe phréatique. Or, on constate que celle-ci atteint des niveaux historiquement bas.