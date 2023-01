VIDÉO - Sécheresse : une rivière coulait ici il y a quelques mois...

Inquiétant, car les nappes du Roussillon fournissent de l’eau potable à près de 450.000 habitants. Avec la région PACA, le Roussillon est la zone la plus touchée par la sécheresse en France. "On n’a pas eu une seule goutte de pluie dans cette zone-là alors que d’autres secteurs ont été bien plus arrosés. On a un déficit qui est absolument historique sur toute l’année 2022 et un hiver 2021-2022 qui n’a quasiment pas eu de recharge dans nos nappes phréatiques", déclare Emma Haziza, hydrologue.

Seul espoir pour retrouver un niveau des nappes phréatiques rassurant : il faudrait qu’il pleuve en continu pendant un mois entier.