VIDÉO - Sécheresse : une procession religieuse organisée pour demander le retour de la pluie... qui a fini par tomber (un peu)

Face à la sécheresse, tous les moyens sont permis pour espérer le retour de la pluie. Y compris de se tourner vers le ciel. À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, des agriculteurs sont désespérés après une année 2022 historiquement sèche, et un hiver peu généreux en précipitations. Face au risque de ne pas pouvoir entretenir leurs parcelles, ils s'en sont remis à Dieu, et à Saint-Gaudéric, qui était invoqué il y a une cinquantaine d’années, lors des prières publiques dont le but était d'attirer les bénédictions de Dieu sur les biens de la terre.