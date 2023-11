Les fortes pluies de ces dernières semaines ont-elles rempli les nappes phréatiques ? La réponse de Louis Bodin

2023 continue sa course aux sommets du thermomètre : le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, poursuivant une succession de records mensuels entamée en juin, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus, pour qui 2023 dépassera avec une "quasi-certitude" le record annuel de 2016. Conséquence : au 1ᵉʳ octobre, 66% des nappes métropolitaines étaient encore sous les normales, une situation légèrement plus dégradée qu'à la fin août (62% sous les normales), selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). "Les orages de mi-septembre ont été peu efficaces pour la recharge des nappes" et par conséquent "la situation se dégrade entre août et septembre", indique l'organisme public, notant que 18% de ses points d'observation restent à des niveaux très bas.

D'où cette question : ce trop-plein d'eau lié aux récentes intempéries, intervenant après des mois où la sécheresse était au cœur des préoccupations en France, a-t-il au moins permis de remplir un peu les nappes phréatiques ? Selon Louis Bodin, la réponse est oui, mais malheureusement avec des conséquences différentes suivant les régions.

"Cela dépend effectivement de la nature de ces nappes phréatiques. Et en bord de mer, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, ces nappes phréatiques sont peu profondes", explique-t-il sur le plateau du 20H de TF1. "On les retrouve à quelques dizaines de mètres et comme elles ont peu de contenance, elles arrivent très vite à saturation. Et c'est ce qui s'est passé avec les trois semaines de pluie. Résultat, le niveau a continué à monter pour déborder et à porter malheureusement ces conséquences avec des inondations", explique-t-il dans le sujet en tête de cet article.