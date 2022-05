Sécheresse : l’île de Groix bientôt ravitaillée en eau ?

Sur le port de l'île de Groix, les mesures anti-sécheresse sont dans tous les esprits ce mercredi matin. Ces cinq derniers mois, la pluie s'est faite plus rare que d'habitude. Les professionnels ont dû, eux aussi, réduire de 25% leur consommation en eau, comme une boutique de location de vélos. "En ce moment, on ne nettoie pas les voitures à l'eau. Au niveau des vélos, on humidifie seulement les petites lavettes pour les nettoyer rapidement", explique Ninon, une saisonnière.