Sécheresse : la Loire à son plus bas niveau

À Blois, entre les îlots de sable et la végétation, la Loire est devenue une pataugeoire. Depuis 2017, les sécheresses à répétition ont modifié le paysage, mais aussi tout l’écosystème. La jussie, une plante tropicale, se propage et s'installe dans le lit de la Loire jusqu’à remplacer la végétation locale. Ces images de drones permettent d’appréhender l'ampleur du phénomène : des bancs de sable, des mares, des arbres morts, les pluies de la semaine dernière n’y ont rien changé. Partout sur son parcours, la Loire est au plus bas. Un peu plus loin, à 150 kilomètres en aval, à Saumur, on pourrait croire que la situation est meilleure : il n’en est rien.