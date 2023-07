Sécheresse : les péniches déjà à l'arrêt

Les effets de la sécheresse sont de plus en plus précoces. Cette année, les canaux ont dû fermer deux semaines plus tôt que l'année dernière. Voies navigables de France a donc pris le devant en agrandissant ce barrage pour augmenter la quantité d'eau de pluie stockée pendant l'hiver.

"C'est très important ce volume d'eau supplémentaire stocké permettra de faire fonctionner le canal plus longtemps et c'est important pour le milieu naturel", avance Pascal Dupras, chef de l'Unité territoriale du canal entre Champagne et Bourgogne. La capacité de stockage du barrage va augmenter d'un tiers grâce à ces travaux.