Sécheresse : les pluies de juillet ont-elles rechargé nos nappes phréatiques ?

Les ressources en eau sont surveillées de près, comme dans le Jura. Franck Lenoir, un agriculteur, vient mesurer deux à trois fois par mois l’état des nappes avec un piézomètre. "On constate que la nappe à baisser de deux centimètres, ce qui est très faible par rapport aux autres mois de juillet et août. On peut avoir des baisses beaucoup plus rapide que ça", indique-t-il.

D’autres précipitations sont attendues dans les jours à venir. Pour les nappes, il faudra patienter jusqu’à l’automne. C’est à cette période qu’elle se recharge en eau.