L'état de catastrophe naturelle vient d'être décrété pour les communes de Mayenne touchées par la crue de l'Oudon. La solidarité s'organise à Segré-en-Anjou Bleu et à Craon pour venir en aide aux sinistrés.

Un hameau presque coupé du monde. La route principale a disparu sous un torrent. Plus d'un mètre d'eau par endroit. Une crue exceptionnelle de l'Oudon. Une dizaine d'habitations ont été inondées. Celle de Jeannine, 81 ans, a été épargnée pour l'instant. L'eau continue de monter, alors les agents municipaux l'aident à placer ses meubles en hauteur pour les protéger.

Solidarité entre les habitants

Pour affronter cette crue, la plus importante depuis au moins 20 ans, certains agents ont veillé toute la nuit. Des moyens humains importants, mais aussi des installations de la mairie, qui avait bien anticipé. Une rangée de parpaings avec des bastaings permet de se déplacer et de stocker les choses évacuées. Pour aller à l'école et au travail, les habitants peuvent compter sur un soutien de taille : le tracteur d'un agriculteur.

Même solidarité à quelques kilomètres au nord, à Craon, en Mayenne. Ici, les équipes municipales enlèvent les premiers parpaings, et certains habitants commencent à faire un bilan des dégâts. Près de 300 habitants étaient encore privés d'électricité ce vendredi matin.