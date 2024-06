Cinq départements sont toujours en alerte aux crues et aux orages ce vendredi matin. Certaines communes, comme Segré-en-Anjou Bleu, ont été inondées. Jeudi soir, le niveau de l’eau continuait de monter très rapidement.

Ils étaient redoutés. Jeudi soir, les orages sont arrivés par l’ouest. En Loire-Atlantique, à certains endroits, l’eau ne s’évacue plus et commence à envahir les routes. Les voitures circulent au ralenti. Il est presque impossible d’avancer. Dans l'après-midi, dans la Nièvre, la montée des eaux est si rapide qu’elle surprend des passants. Certains s’agrippent les uns aux autres pour tenter de traverser.

La crainte de nouvelles intempéries

Toute l’eau provient de la rivière de l’Yonne, qui n’en finit pas de déborder. Dans le Maine-et-Loire, la rivière de l’Oudon commence à inonder la commune de Segré-en-Anjou Bleu. En cas de nouvelles intempéries, le niveau d’eau pourrait encore monter, alors, il faut faire vite. Des trottoirs suspendus pour éviter que les habitants ne soient pris au piège.

"On ne sait pas en fait comment le terrain va réagir. Les sols sont gorgés d'eau. On s'est mis en situation de vigilance, on veut être prêt s'il arrive quelque chose. Parce que demain, on n'est pas sûr d'avoir de l'éclairage, par exemple", explique Bruno Chauvin, maire (SE) de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire). Ce jeudi soir, les habitants restaient vigilants et continuaient de mettre à l’abri meubles et marchandises avant la tombée de la nuit.