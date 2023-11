VIDÉO - "Si ça lâche..." : angoisse dans le Pas-de-Calais face à une digue qui menace de céder

Ceux qui sont restés sont inquiets. "Est-ce que ça va encore être pire cet après-midi ?", s'interroge ainsi un riverain. Ici, une dizaine de pompiers est mobilisée. "On reste très vigilants et très méfiants forcément par rapport à la situation", assure le lieutenant Ben Bachir, chef de caserne à Montreuil-sur-Mer. Par précaution, des villageois ont été mis à l'abri. "Une dizaine de personnes ont été évacuées déjà hier en fin de journée", précise le pompier.

Des évacuations, il y en a aussi eu la nuit dernière dans la commune proche de Neuville-sous-Montreuil. Anne-Marie, Roseline et Madeleine ont passé la nuit dans un centre d'accueil. Notre équipe leur montre les images de la rue où elles habitent, totalement inondée. "Oh, mais c'est incroyable. ( ) C'est un peu affolant quand même", s'exclament-elles. Quelques minutes plus tard, bonne surprise, le petit déjeuner est livré gracieusement. Les trois amies espèrent pouvoir rentrer dormir chez elles. Cela dépendra du niveau des fleuves et des précipitations.