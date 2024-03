VIDÉO - Six personnes disparues au passage de ponts submersibles : les images des crues dans le Gard

Un épisode cévenol a généré des précipitations record sur le Gard. Plusieurs rivières ont débordé, comme le Gardon et l'Aiguillon. Six personnes sont portées disparues dans le département, en franchissant des ponts submergés.

Au ras de l'eau, toute la matinée, un hélicoptère de la sécurité civile a scruté les rives du Gardon, et les champs alentours inondés. Gonflée par les fortes pluies, la rivière a emporté une voiture familiale au milieu de la nuit. Elle est toujours introuvable, sur un périmètre très large.

À 23h30, une famille s'est engagée en voiture sur le pont submersible de Dions (Gard). Un père et deux enfants âgés de 4 et 13 ont disparu, tandis que la mère a pu être secourue. Les riverains connaissent bien ce pont, régulièrement submergé par les eaux du Gardon. "Chaque fois qu'il y a une crue, en tout cas au moins une fois par an", confirme un habitant au micro de TF1. "On sait bien que le pont de Dions, dès qu'il y a quelques millimètres d'eau, il ne faut plus passer", abonde une dame, choquée par la tragédie.

Deux femmes emportées par l'Aiguillon à Goudargues

Dans le même département, deux femmes ont été emportées en traversant un pont sur l'Aiguillon à Goudargues. Elles étaient au téléphone avec les secours, lorsqu'elles ont cessé de donner des signes de vie. Ni la voiture, ni ses occupantes, n'ont encore été localisées. Les pompiers poursuivent les recherches autour du pont, toujours submergé ce dimanche matin.

Une autre recherche est en cours à une quarantaine de kilomètres plus au nord, à Gagnières. Ici, les secours ont localisé la voiture, encastrée contre une passerelle sur le torrent en furie, à 300 mètres de son point de départ, un autre pont submersible. Mais son conducteur, un sexagénaire d'origine belge, est porté disparu, tandis que le second passager est rescapé. Le maire du village craint que l'homme ait pu croire que son 4x4 lui permettrait de franchir le pont, qui à ce moment-là était probablement déjà encombré de branchages qui l'ont empêché de passer.