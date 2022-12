VIDÉO - Ski : alerte aux avalanches en Savoie et Haute-Savoie

Pour éviter les coulées de neige, ce samedi matin, les pisteurs secouristes de Val Thorens arpentent le domaine skiable et effectuent des tirs de prévention. "On est vraiment sur le qui-vive avec un déclenchement du plan d’intervention d’avalanche. On a déclenché à peu près 150 avalanches pour sécuriser les pistes de ski", explique Benjamin Blanc, directeur du domaine skiable de La Vallée des Belleville.