Strasbourg : les habitants habitués au Noël blanc surpris par le redoux

Ils étaient venus voir Strasbourg (Bas-Rhin) et son froid continental. Ce samedi matin, avec 15 degrés au mercure, en terrasse, les touristes sont presque déçus. Pourtant, la rue était enneigée il y a encore quinze jours. Il ne faisait alors pas plus de zéro degré.

Au pied de la cathédrale, le marché de Noël était enrobé d'une couche de neige et c'était plus au goût des visiteurs. Rien d'exceptionnel, car d'ordinaire, quand on tend notre micro aux Strasbourgeois autour du Nouvel An, voilà ce qu'on entend : "si on se couvre bien, on peut survivre".