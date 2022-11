Côte d'Azur : un 11 novembre aux airs printaniers

Cette douceur exceptionnelle surprend tout de même, et ne laisse personne indifférent. "On s’attendrait à cette période de l’année à être en pull, on est plutôt en tee-shirt", "Un 11 novembre avec une chaleur pareil, c’est presque inquiétant", avouent quelques clients d'un café. Les températures devraient encore dépasser les 20 °C dans la journée ce week-end. Ce dernier s’annonce donc radieux sur la Côte d’Azur.