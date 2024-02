VIDÉO - Intempéries en Polynésie française : des éboulements et des inondations après de fortes pluies

L'île paradisiaque de Tahiti est, par endroit, méconnaissable. L'état de calamité naturelle a été déclaré après le passage d'une tempête accompagnée de très fortes précipitations.

Après les pluies torrentielles de ces deux derniers jours, certains habitants ont du mal à reconnaitre leur maison. Un cours d’eau habituellement très calme a débordé pendant de longues heures et a emporté sur son passage toute une partie de la bâtisse.

"Il y avait de l'eau partout"

Déjà trois semaines que Tahiti subissait des pluies quotidiennes. Ces nouvelles précipitations intenses sur des sols déjà gorgés d’eau ont provoqué des éboulements et emporté des dizaines d’arbres. Les habitations les plus fragiles, situées autour des cours d’eau, ont été inondées en quelques minutes. "Il y avait de l’eau partout. Les troncs d’arbres, ils ont tous bloqué au niveau du pont et du tuyau. C’est ce qui a fait, en fait, que la rivière a débordé. Et quand elle a débordé, elle est directement venue sur la route", explique Ahuaora Tere, habitante de Pirae à Tahiti.

Ces inondations n’ont fait aucune victime. La vigilance est désormais levée sur les îles de la Société. Mais la saison des pluies n’est pas encore terminée. Des phénomènes similaires pourraient survenir jusqu’au mois d’avril.