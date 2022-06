VIDÉO - Orages violents : une maison détruite par la foudre dans la Vienne

Tôt ce matin, 30 millimètres d’eau sont tombés sur Montmorillon en seulement un quart d’heure. L'équipe de TF1 se rend dans la cave d'un habitant qui a été inondée, 15 à 20 centimètres d’eau que les pompiers s'emploient à pomper. "C’était le gros déluge sur la rue, donc par sécurité je suis venu voir si la cave était inondée, raconte le sinistré… C’est la 3e fois donc on a appelé les pompiers pour qu’ils puissent vider, et on va prendre des mesures pour que ça ne se reproduise plus".