VIDÉO - "On n'a plus rien" : sidération face aux dégâts des mini-tornades dans les Hauts-de-France

Comme l'église, la maison de Catherine n'a plus de toit. Le vent a soufflé si fort que les affaires de ses voisins ont atterri dans son jardin. "Je ne sais même pas à qui c'est. Je demanderai, on verra bien. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, en fait", explique-t-elle. Pour le moment, elle ne peut plus rentrer chez elle, son logement menaçant de s'effondrer. "On est dévastés. Il ne nous reste plus rien. On a tout perdu", se désole-t-elle. "Heureusement, on est là, on est encore vivants. Tous nos voisins sont là donc c'est le principal", souligne-t-elle tout de même.

Toujours dans la même commune, Magali Corneille et sa famille sont allés dormir à l'hôtel. À contrecœur. "On est obligés d'évacuer sinon on resterait. On est obligés de partir", déplore-t-elle. "C'est notre maison, mais on n'a pas le choix. On est obligés de mettre tout le monde en sécurité", continue la Bihucourtoise.