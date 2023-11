VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 11 novembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Enfin un répit après des jours de pluies torrentielles. L'accalmie est au programme ce samedi dans les Hauts-de-France, où le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge crues, et en Normandie, selon Météo-France qui prévoit l'arrivée d'une nouvelle dégradation par les Pyrénées qui concernera l'ouest du pays.

Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge crues, le Nord en orange et, plus au sud, la Charente-Maritime et la Vendée également en orange.

Une nouvelle dégradation pluvieuse venue d'Espagne arrosera en matinée la chaîne des Pyrénées ainsi que le Piémont et il neigera à haute altitude.

À l'avant, de la Bretagne au golfe du Lion, le ciel sera couvert de nuages d'altitude, mais le temps restera sec.