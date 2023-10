VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 10 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le mercure dépassera encore les 30 degrés mardi localement dans le sud, selon Météo-France, qui continue de noter des maximales "très élevées" pour un mois d'octobre, prévoyant par ailleurs un temps calme et ensoleillé.

Les températures maximales afficheront 21 à 26 degrés sur les départements bordant la Manche et le long des frontières du Nord et de 26 à 31 degrés ailleurs, localement 32 en Occitanie et dans le Var. Des valeurs "très élevées pour la période", affirme l'établissement public qui a déjà qualifié, dans son bulletin de lundi, la chaleur d'"exceptionnelle" pour un mois d'octobre.

Les minimales iront, elles, de 8 à 13 degrés en général sur une grande moitié nord et de 11 à 17 degrés du Sud-Ouest à la Méditerranée.