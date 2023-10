VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 12 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

En marge d'une perturbation circulant sur les Iles britanniques, le ciel sera couvert dès les premières heures du jour des Pays de la Loire vers la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Les conditions évolueront peu en journée, le temps sera le plus souvent bien gris, faiblement pluvieux. Les pluies pourront être plus soutenues vers les côtes de Manche. En marge, du Poitou-Charentes vers le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, les nuages moyens et élevés ne laisseront que peu de place à des éclaircies.

Au lever du jour, la grisaille sera bien présente du Roussillon vers la plaine toulousaine, le Languedoc, les contreforts du Massif central et une bonne partie de la vallée du Rhône. Cette humidité de basses couches se dissipera sur sa périphérie au fil des heures et ne concernera plus que les rives du golfe du Lion à la mi-journée. Les nuages bas seront quand même de retour en fin de journée pour couvrir les régions allant de la Côte d'Azur au littoral varois, de la basse vallée du Rhône vers les plaines du Languedoc et du Roussillon. Outre cette grisaille, l'ensoleillement restera globalement généreux sur la moitié sud du pays.