VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 13 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps va tourner à la pluie vendredi dans le nord-ouest du pays selon Météo-France, qui prévoit aussi une dégradation venteuse sur la même zone, les températures restant globalement élevées pour la saison. Les minimales seront comprises entre 12 et 18 degrés, localement 20 degrés sur le Pays basque. Les maximales, elles, augmenteront légèrement par rapport à jeudi : entre 20 et 23 degrés près des rivages de la Manche et entre 25 et 29 degrés ailleurs, localement 30 à 31 degrés en région Centre, voire jusqu'à 30 à 33 dans le Sud-Ouest.

En cours de nuit, le vent de sud va devenir sensible sur les rivages de la Manche. Il atteindra 60 à 80 km/h en pointes dès la fin de nuit sur la Bretagne. Ces vents forts qui basculeront en secteur sud-ouest gagneront progressivement tout le quart nord-ouest de la France à la mi-journée. Ils atteindront la Champagne-Ardenne en soirée et vireront en secteur nord-ouest près de la Manche. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 90 km/h localement près des caps les plus exposés.