Températures élevées : les glaciers contraints à la fermeture

Le glacier pourrait d'ailleurs fermer dès la mi-juillet. Une fin de saison prématurée pour les skis d'été déjà compromis à l'Alpe d'Huez, à Val-d'Isère, et à Tignes. Depuis trois décennies, la fonte des glaces ne cesse de s'accélérer, comme l'explique Emmanuel Le Meur, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement. Il n'y a qu'à voir la Mer des glaces et ses dizaines de mètres de neige en 1933, réduit à une petite étendue en 2009, et quasi inexistante, dix ans plus tard. La fonte des glaciers est un marqueur implacable du réchauffement climatique.