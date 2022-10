Températures "exceptionnelles" et pic de chaleur mercredi : Évelyne Dhéliat vous dit tout

Dans le centre ensuite : à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), on devrait passer de 26 à 28 °C. Et même un peu plus au nord, à Tours (Indre-et-Loire), on va gagner un degré, avec de 24 à 25 °C attendus pour la journée de mercredi.

Des records de saison pourraient être battus ce jour-là. Cela a même déjà été le cas dans la nuit de dimanche à lundi, souligne Évelyne Dhéliat : à Montauban (Tarn-et-Garonne), le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 21 °C, des températures qu'on attendrait plutôt pour un après-midi en ce mois d'octobre.