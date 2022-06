Températures hors-normes, ça use !

Avec un soleil intense, on pourrait croire que ces habitants sont ravis, mais la chaleur est étouffante. Il a fait 35 degrés mercredi, 41 °C jeudi et 40 °C sont attendus dans la journée de ce vendredi. Depuis une semaine déjà, la commune d'Alès bat des records de chaleur. Les habitants sont exaspérés. Cette mère de famille par exemple, ne peut plus sortir en pleine journée. "À peine on va au parc cinq minutes et les petits sont trempés. Il faut rester au frais parce que c'est insoutenable", nous affirme-t-elle.