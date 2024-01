Plus de 20 degrés en janvier : des records de chaleur dans le sud-est

Le fort redoux qui traverse toute la France après un épisode de froid a établi mercredi plusieurs nouveaux records de chaleur pour un mois de janvier le long de la Méditerranée. Le déficit de pluie se poursuit, a annoncé par ailleurs Météo-France.

Il a été difficile de garder son manteau ce jeudi à Collioure dans les Pyrénées-Orientales (voir dans la vidéo en tête de cet article). Pas un nuage à l’horizon et sur les terrasses, il a fait plus de 21 degrés. Les habitants du département se sont précipités en bord de mer, mais pour certains sur la plage, il a été difficile d’en profiter sans se poser de question. À raison.

"Des records mensuels de températures maximales ont été atteints dans le sud-est du pays, autour de la Méditerranée", a indiqué Météo-France, citant plusieurs mesures inédites entre l'Hérault et le Var. Mercredi, 22,1°C ont été relevés à la station de mesures de l'aéroport de Montpellier, effaçant nettement le record précédent mesuré à 21,2°C en 2002. À l'aéroport de Nîmes et à Arles (Bouches-du-Rhône), le thermomètre a atteint 21°C, à Aigues-Mortes (Gard) 20,8°C et, dans le Var, 22,5°C au Luc et 21,2°C au Castellet.

Sur toutes ces stations, les records précédents étaient relativement récents, tous établis au XXe siècle. Ce fort redoux est généralisé sur la métropole, mais plus marqué sur les régions méditerranéennes où le pic était prévu entre mercredi et jeudi par Météo-France, "avec 25°C possibles dans les environs de Perpignan, Prades, ou Durban-Corbières, 20 à 22°C à Montpellier, Toulon ou Nîmes".