Températures : pourquoi un froid aussi précoce ?

Avec plusieurs semaines d'avance, le froid va s'abattre sur notre pays à partir de jeudi avec des températures de 2 à 5°C en dessous des moyennes de saison.

Même ceux qui n'habitent pas dans les Pyrénées vont pouvoir sortir leurs vêtements d'hiver. Pour cause, la masse d'air froid venue d'Islande s'étalera toute la semaine sur l'Hexagone. Par chance, la chaleur qui s'échappe de l'Atlantique adoucit l'air et nous permet d'échapper aux frimas. Pas d'alerte verglas, mais la prudence est de mise pour la santé des plus fragiles.



