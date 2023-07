VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 21 juillet ? Découvrez les prévisions

Vers la fin de la vigilance canicule. Ce vendredi matin, seules les Alpes-Maritimes sont toujours en alerte orange. La journée se déroulera sous un ciel changeant, alternant bons moments ensoleillés et passages nuageux.

Ces nuages seront parfois porteurs d'averses et localement d'orages sur l'est du pays, au nord de la Seine et sur les Pyrénées. Tôt demain matin, les averses localement orageuses concerneront surtout la Bourgogne Franche-Comté et les régions situées à l'est du Rhône jusqu'à la Côte d'Azur. De plus faibles ondées traverseront le Centre et le nord-est. D'épais nuages seront bloqués sur le piémont pyrénéen et donneront quelques gouttes. Ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux.

Dans l'après-midi, des averses plus localisées, mais encore parfois orageuses, se déclencheront sur la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes.