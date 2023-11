VIDÉO - Tempête Ciaràn : à Audierne, les autorités en alerte maximale

Le risque de submersion marine est élevé. Dès l'après-midi du mardi, des barrières et un bloc de béton ferment l'accès à une route. Pour monsieur le maire, Gurvan Kerloc'h, toute mesure préventive est bonne à prendre. "On le fait avec nos moyens. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe beaucoup, parce qu'on est une petite ville, on a des petits moyens. On a l'habitude ici régulièrement. Des vents à 120, 130 km/h, ça ne nous fait pas peur. On parlait de 150, voire 200 km/h, on est quand même sur un niveau au-dessus", affirme-t-il. Dès la matinée du mercredi, les mesures de prévention seront renforcées partout sur le littoral.