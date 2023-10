VIDÉO - Tempête Ciarán : à Quiberon, les habitants s'organisent

Du côté de la gare Maritime, plusieurs passagers se sont adaptés au temps. L'un d'entre eux nous confie : "On devrait partir jeudi matin, et là, on a décalé à aujourd'hui parce que la compagnie nous a prévenus que le bateau risque d'être annulé". À quelques kilomètres depuis son balcon, Pierre-Guy en a vu des tempêtes plus ou moins fortes. Il s'y prépare. "La route est toute blanche quand il y a la tempête, les voitures sont recouvertes comme de la neige", décrit-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Mais il redoute particulièrement la prochaine prévue ce jeudi et annoncée comme exceptionnelle.