VIDÉO - Tempête Ciarán : pourquoi le courant met-il autant de temps à être rétabli ?

Mais ce n’est pas toujours aussi rapide. D'ailleurs, au total, ce vendredi soir, 325.000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Parfois, l’accès à certains chantiers est complexe pour les techniciens. Exemple : ce pylône endommagé au beau milieu d’un champ, comme le montrent nos envoyés spéciaux dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Des opérations difficiles, et surtout trois fois plus nombreuses que lors de la tempête de 1999. La raison ? Cette fois-ci, avec la tempête Ciarán, beaucoup plus d’arbres sont tombés, notamment à cause du sol gorgé d’eau.

Résultat : des installations électriques rendues sensibles face aux intempéries. Partout en France, de très nombreux coffrets électriques ont été détruits. À Milizac, dans le Finistère, ce sont des transformateurs qui ont été touchés. Il n’y a pas d’autre choix que de les remplacer. "On a descendu l’ancien transformateur et on en a remonté un nouveau, à l’aide d’un cabestan et d’une nacelle", explique l’un des ouvriers présents sur ce chantier.