VIDÉO - Tempête Ciarán : les premières images des rafales qui frappent déjà la Bretagne

La tempête Ciarán arrive sur la France par l'ouest. À partir de minuit jeudi, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche sont placées en vigilance rouge à cause du vent. Sur l'île d'Ouessant, les habitants sont habitués aux puissantes tempêtes. Mais cette fois-ci, le maire de la ville, Denis Palluel, s'attend à un coup de vent "exceptionnel". "On espère que tout se passera bien, même s'il y a toujours un certain nombre de touristes sur l'île, précise l'édile. Il ne faut pas qu'ils prennent de risques inconsidérés en s'approchant du littoral."

Sur l'île voisine de Molène, les traversées avec le continent sont interrompues depuis la fin d'après-midi. Des bourrasques de plus de 90 km/h se font déjà ressentir. À cause du vent, Céline, notre contact sur place, peine à tenir debout. Ses images, à retrouver dans le sujet vidéo visible en tête de cet article, montrent une mer déjà agitée en début de soirée. Pendant 24 heures, l'île va se retrouver totalement coupée du continent. Sur place, les rafales pourraient atteindre dans la nuit une vitesse de plus de 170 km/h.