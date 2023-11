VIDÉO - Tempête Ciarán : les transports très perturbés et les secours en alerte maximale

Pour les secours, pas question de rester à quai. 3400 sapeurs-pompiers sont mobilisés en Bretagne, dans la Manche et en Loire-Atlantique pour protéger la population de la tempête. "On risque d'avoir des chutes d'arbre ou de fils électriques", prévient l'un des responsables d'une caserne d'Audierne (Finistère). Dans la ville, les effectifs ont été plus que doublés pour répondre au plus vite aux différentes urgences. "Cette nuit, on s'attend à dégager des routes, rappelle le lieutenant Hervé Plouhinec, chef du centre de la commune. On a équipé nos engins de tronçonneuses pour pouvoir faire ça rapidement."

Pour les épauler dans leurs interventions, ils pourront compter sur des secouristes en position depuis mercredi après-midi dans les ports. "On est bien évidemment opérationnels pour sortir si jamais il y a des vies en danger", lance un de ces sauveteurs en mer à notre équipe, dans le sujet vidéo à retrouver en tête de cet article. Des agents d'Enedis seront également mobilisables rapidement pour agir sur les câbles et rétablir le courant après d'éventuelles pannes. "On s'est préparé pour un événement exceptionnel tel qu'il est annoncé par Météo-France", promet Jean-Philippe Lamarcade, directeur d'Enedis Bretagne.