VIDÉO - Tempête Ciarán : découvrez les images des intempéries envoyées par les téléspectateurs à TF1

Des morceaux de planches de bois, propulsés par le vent, se sont même enfoncés dans le mur d'un immeuble, au Relecq-Kerhuon (Finistère), nous montre une autre vidéaste amateure. Autre image impressionnante, provenant cette fois du Conquet (Finistère), une voiture, malencontreusement garée sur la digue, est submergée par les rouleaux, qui s'écrasent contre la jetée. La plus haute vague, 21 mètres de hauteur, a été mesurée au large de la Bretagne. C'est l'équivalent d'un immeuble de six étages.

Dans le nord-ouest, de nombreux records de vent ont été battus depuis la nuit dernière. C'est dans le Finistère qu'on remarque les plus grosses valeurs enregistrées. Sur la Pointe du Raz, 207 km/h ont été relevés dans la soirée. Un peu plus au nord du département, on a également recensé 194 et 190 km/h sur la pointe de Saint-Mathieu et à Brigognan.