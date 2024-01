VIDÉO - "Une colère profonde" : deux mois après Ciarán, ces Bretons n'ont pas reçu la moindre indemnisation

Début novembre, la tempête Ciarán et ses rafales atteignant parfois plus de 200 km/h avaient fait près de 500.000 sinistrés. Deux mois plus tard, certains d'entre eux n'ont toujours pas été indemnisés. Une équipe de TF1 a rencontré un couple en grande difficulté.

"Nous n'avons pas eu de réparations, les devis n'ont pas été acceptés, nous n'avons pas de nouvelles de l'assurance..." Après le passage de la tempête Ciarán, le dossier de ce couple de Plouider (Finistère), est toujours au point mort. Pourtant, il y a urgence, car la pluie coule derrière le bardage de leur maison, avant de s'y infiltrer à l'intérieur. Ce n'est pas tout : de l'autre côté du jardin, les palissades se sont aussi envolées. Les remettre en état coûtera beaucoup d'argent. "C'est un devis estimé à 8.000 euros pour tout refaire, soupire Gaëlle Gouin, aux côtés de son compagnon, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. L'expert a décidé que nous ne toucherons que 3.000 euros."

"Nous n'avons pas d'interlocuteur"

Le couple a donc contesté cette expertise. Mais depuis, ils n'ont reçu "aucune réponse", regrette la sinistrée. "Le bardage abîmé reste en l'état, le jardin n'est toujours pas clôturé", poursuit-elle, les yeux plongés dans ses papiers administratifs. Cette situation dure depuis plusieurs mois. Deux mois et demi après le passage de la tempête, la famille tentait déjà de joindre son assureur. Mais à l'époque, elle se heurtait à une succession d'appels refusés. Depuis, impossible de tourner la page. "C'est une colère profonde qu'on ne peut pas évacuer, s'agace Gaëlle Houin. On n'a pas d'interlocuteurs, donc on prend sur soi. On a été victimes de la tempête, on ne veut pas être victimes de l'administration et des assurances."

Mais alors, quels dossiers sont classés en priorité ? "On priorise par degré d'urgence, résume Morgane Abiven, experte en bâtiment au sein de la compagnie d'assurances Elex. Par exemple, pour un particulier, lorsqu'on a un logement rendu inhabitable, il faut qu'on intervienne rapidement. Pour un professionnel, ce sera lorsque son activité est dégradée ou fortement impactée que l'on va s'en occuper en premier lieu."

De faibles indemnisations par rapport aux dégâts

C'est le cas d'un couple de maraîchers d'Audierne (Finistère), qui a été indemnisé en un peu plus d'un mois. Cinq de leurs six serres ont été détruites, mais le versement de leur assurance n'est pas à la hauteur de leurs attentes. "Sur à peu près 20.000 euros de dégâts matériels, on a reçu 2.500 euros, déplore Thomas Chérel, producteur de légumes. C'est peu..." L'ensemble des bâches au-dessus de leurs légumes sont très mal dédommagées.

Thomas et Sophie n'attendent aujourd'hui qu'une chose : l'enveloppe de 80 millions d'euros. "On n'a rien reçu, aucun courrier, aucune nouvelle des dossiers", détaille le maraîcher. On ne sait pas où ça en est." Pour ne pas compromettre la saison 2024, le couple a dû contracter un prêt de 30.000 euros et ouvrir une cagnotte en ligne. Ils en sont sûrs : ils ne pourront pas faire face à une deuxième tempête de cette ampleur.