VIDÉO - Le Pas-de-Calais en alerte rouge crues : comment expliquer ce phénomène exceptionnel ?

"Lorsque l'amplitude thermique entre l'air froid, qui arrive du pôle, et l'air chaud, qui remonte des tropiques, est de plus en plus importante, les pluies sont de plus en plus fortes. C'est ce que l'on a actuellement", nous explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo TF1/LCI. Il s'agit d'un phénomène appelé le "jet-stream". Il arrive jusqu'en France et est renforcé par le réchauffement climatique.