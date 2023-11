En forêt de Brocéliande, le hêtre de Ponthus, vieux de près de 300 ans, n'a pas survécu à la tempête Ciarán

L'arbre, dont l'âge était estimé "entre 250 et 300 ans", se situait en plein cœur de la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de Brocéliande et haut lieu de la légende du roi Arthur. Inscrit au registre des arbres remarquables de Bretagne, il protégeait selon la légende les ruines du château de Ponthus. Le hêtre a été conservé au cours des siècles par les forestiers comme "réserve, pour permettre la régénération de la forêt", a expliqué Guy de Courville.