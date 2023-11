VIDÉO - "Il y en a marre" : après la tempête Ciarán, la galère sans fin des sinistrés

"Il y en a marre". Marithé, suivie par nos équipes dans le reportage en tête de cet article, s'apprête à passer sa cinquième soirée éclairée à la bougie. "Après le gros stress de la tempête, ça commence à me fatiguer", confie-t-elle en alimentant un feu de cheminée. Privée de frigo, de téléphone et d’eau chaude, elle ne peut pour l'instant pas se laver chez elle. "On va chez notre fille, on est obligé de faire comme ça", déplore-t-elle. Quelque 126.000 foyers étaient toujours privés d'électricité sur la façade ouest de la France lundi matin après le passage des tempêtes Ciarán et Domingos, a annoncé Enedis dans des communiqués.

Pourtant, ce lundi, 2400 agents venus de la France entière étaient à pied d'œuvre. Dans le reportage ci-dessus, on peut les voir, construisant un nouveau pylône avant de tendre à nouveau les lignes. Au total, 48 heures de travail pou réalimenter en électricité à peine dix foyers. "C'est là où on voit la difficulté de l'avancée. Au début, nous avons rétabli des lignes de moyenne tension qui concernait des centaines, voire un millier de clients. Là, nous sommes sur des chantiers un peu plus diffus. C'est à la fois une course contre-la-montre et un travail de fourmi", s'exclame Guillaume Bray, porte-parole d'Enedis.