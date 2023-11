VIDÉO - Tempête Ciarán : pourquoi le risque de chute d'arbres est-il important ?

Du fait de l’humidité des sols, le risque de déracinement d’arbres est donc important. De plus, en raison de l’arrivée tardive de l’automne, les arbres ont encore largement leurs feuilles. "Le fait d’avoir ce feuillage, ça fait exactement comme une prise au vent dans une voile", explique Phillipe Demay, directeur de service technique à Saint-Gilles-de-Croix-de-vie (Vendée), dans la vidéo en tête de cet article. Des chutes de branches mais aussi éventuellement d'arbres sont donc à prévoir.

Par précaution, l'Office national des forêts (ONF) appelle de son côté les habitants à éviter les déplacements en forêt jeudi et vendredi, ainsi que ce week-end, en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et sur le littoral des Hauts-de-France. "Dans les forêts, les risques de chutes d'arbres et de branches sont réels et peuvent s'étendre encore quelques jours après les tempêtes. Après un coup de vent, tous les arbres ne tombent pas d'un seul coup", rappelle l'organisme, dans un communiqué.