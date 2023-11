Tempête Ciarán : quelles perturbations attendues en Île-de-France ?

Du côté des autorités, la préfecture d'Île-de-France a appelé à la "prudence dans vos déplacements dès cette nuit". À Paris, la municipalité attend des rafales jusqu'à 110 km/h jeudi et a annoncé que les parcs, jardins et cimetières seront fermés jeudi. Elle a aussi appelé à la prudence "si vous vous déplacez dans la soirée et cette nuit". De manière générale, elle invite les habitants à ne pas sortir si possible, ne pas circuler sous les arbres, éviter les promenades dans les bois de Boulogne et de Vincennes, et ne pas descendre dans les sous-sols en cas de pluies intenses.

D'autres villes franciliennes ont également pris des mesures. Dans les Yvelines, le château de Versailles restera ouvert mais "les jardins, le parc, le Grand Trianon, le Petit Trianon et le domaine de Marly" fermeront leurs portes jeudi, à cause de "vents forts" attendus dans la nuit et en matinée ensuite, a indiqué le site. Le département appelle lui à limiter ses déplacements et éviter les promenades en forêt, tout comme celui du Val d'Oise qui recommande d'"éviter les forêts, bois et parcs arborés pour votre sécurité".