Tempête Diego : 18 500 foyers privés de courant

Privé d'électricité, un habitant de Saint-Savin (Gironde) a démarré son groupe électrogène pour garder un peu de courant dans la maison et surtout, continuer d'alimenter les réfrigérateurs et les congélateurs. Mais comme la puissance du groupe électrogène est limitée, il a fallu faire des choix. Impossible donc de chauffer toutes les chambres vendredi dernier. Un peu plus loin, son voisin a, lui aussi, ressorti son groupe électrogène, presque comme une habitude. Dans cette partie du département, les coupures d'électricité surviennent souvent à chaque tempête.