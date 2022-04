Tempête Diego : la France balayée d’ouest en est

À la Rochelle, plus tôt dans la journée, de nombreux restaurateurs ont été obligés de fermer exceptionnellement leurs établissements à cause de la tempête. Du côté de la capitainerie, il a fallu surveiller de près les 5 000 bateaux domiciliés dans ce port. Cet après-midi, en Vendée et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les rafales ont dépassé les 100km/h. Ce moniteur de voile a dû annuler toutes ses activités de la journée.