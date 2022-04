Tempête Diego : le vent souffle déjà à La Turballe

L’accalmie ne sera pas pour tout de suite, car la tempête Diego arrive sur l’Ouest du pays demain. En attendant, Michel et Marie Noëlle profitent du spectacle. "On n’a jamais vu la mer comme ça, à ce point, c’est très impressionnant", affirme la femme. "On n’est pas habitués à tant de vagues", ajoute l’homme. Ce matin, une balise a même été emportée par la mer. Des rafales sont attendues jusqu’à 80 km/h aujourd’hui. Sur la plage, on continue malgré tout de travailler.