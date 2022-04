Tempête Diego : les façades ouest et nord se préparent

À Wimereux, il y a deux manières d’appréhender la tempête. Les plus contemplatifs se délectent du spectacle : “C’est sensationnel, c’est super. On a du mal à marcher. Heureusement qu’on s’est cramponné à deux”. Les plus anxieux, souvent des professionnels, s’efforcent, quant à eux, de limiter la casse. “On ne peut pas lutter contre la nature, on peut juste faire attention avec et faire attention de ne pas avoir trop de casse. Parce qu’après, quand du matériel est cassé, c’est surtout le délai de réparation qui est peu difficile, en ce moment”, explique Sylvain Delhaye, gérant de brasserie.