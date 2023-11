VIDÉO - Tempête Domingos : la Charente-Maritime a les pieds dans l'eau

Et à Jonzac, La Seugne a envahi l’aire de jeux pour enfants. "On a passé une grosse période de sécheresse, et puis, d’un seul coup, on a de l’eau. C’est impressionnant comme ça monte", explique un habitant. C’est inquiétant, surtout avec les averses fréquentes et abondantes attendues ce lundi. Les cours d’eau devraient continuer de monter, au moins jusqu’à mercredi.