VIDÉO - Tempête Domingos : la galère des passagers de deux trains Paris-Toulouse, bloqués durant 14h

Leur train, un Intercité, est parti de Paris à 12h41. Mais rapidement, il est contraint de s'arrêter cinq heures à Éguzon-Chantôme pour cause de feuilles sur les voies. Il repart jusqu'à la gare de Brive-la-Gaillarde, là les passagers doivent attendre de monter dans un autre train, parti lui à 14h41. Il est déjà minuit et rien ne se passe comme prévu. "Il n'est jamais venu puisqu'il s'est pris un arbre, mais était juste derrière nous. Donc, on est restés à Brive la Gaillarde toute la nuit", explique une passagère. Une centaine de voyageurs passe donc la nuit dans le train, chauffé heureusement. Des plateaux-repas ainsi que de l'eau sont distribués.

Quant à l'autre train, censé venir les chercher, lui aussi est immobilisé en raison d'autres chutes d'arbres sur les voies, au milieu de la nuit. Dedans, les passagers sont bloqués, dans le noir, sans électricité. Noémie Roux était à bord, elle témoigne : "Sur mon téléphone, je n'arrêtais pas de recevoir des messages : 'votre train est retardé de 30 minutes, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h'. Et là, je me suis juste dit : 'Non. Stop. Il faut juste que je rentre chez moi. C'est bon, je veux dormir, je suis fatigué'. Et non, on est resté bloqué de 2 h à 8 h du matin", déplore-t-elle.